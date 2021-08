Tamponi rapidi a Catania per il concerto di Loredana Bertè

Catania - La struttura mobile dell'ufficio emergenza Covid Catania dalle ore 18 sarà presente al Giardino Bellini, dove stasera è in programma il concerto di Loredana Bertè, per fare il tampone rapido a chi non ha il green pass, fornire informazioni e prenotare la somministrazione del vaccino. L'iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione e dall'assessorato della Salute, è coordinata dall'ufficio commissariale in collaborazione con l'amministrazione comunale di Catania. L'obiettivo: da un lato fare attività di prevenzione e dall'altro proseguire la campagna di informazione di prossimità per incrementare la vaccinazione.

News Correlate Loredana Bertè in concerto a Villa Bellini, a Catania

"Un concerto è un segnale importante di ritorno alla normalità - spiegano il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella - ma è necessario adottare tutte le precauzioni necessarie, con la collaborazione di tutti i cittadini. La presenza del punto mobile della struttura commissariale dell'emergenza Covid è rassicurante e vuole essere anche un invito alla prudenza, più che mai necessaria, dove si svolgono gli eventi: villa Bellini, palazzo della Cultura e Castello Ursino. Si tratta della prima, di una serie iniziative che interesseranno la nostra città e che mirano a incrementare la sicurezza nei luoghi affollati e incrementare la campagna vaccinale".