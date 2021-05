Taobuk, annunciato il programma. Ci sono Tokarczuk, Grossman e Carrère

Taormina - Taobuk: Annunciato il programma A Tokarczuk, Grossman e Carrère andranno i Taobuk Awards.

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 19 giugno al Teatro Antico di Taormina, nel corso della Serata di Gala ripresa e diffusa da Rai3. E vanno agli attori Claudia Gerini e Antonio Albanese i Taobuk Awards 2021 per lo Spettacolo: nella stessa serata si avvicenderanno in scena con gli artisti Sergio Bernal e Simona Molinari, con l’esibizione dal vivo del pianista siciliano Giovanni Caccamo, che a Taormina proporrà un emozionante omaggio al Maestro Franco Battiato sulle note dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, co-produttore musicale della serata. Incastonato nella Serata di Gala anche “Taormina legge Dante”, l’evento inaugurale del progetto del Centro per il Libro e la Lettura “Città che legge”: protagonista l’attore Fabrizio Gifuni, con una prolusione dell’editorialista Aldo Cazzullo.

A Taobuk 2021 oltre 200 protagonisti internazionali: fra gli altri l’artista Michelangelo Pistoletto per una lezione esclusiva dedicata al tema del festival e gli scrittori Paul Auster, Manuel Vilas e André Aciman. Dal 18 al 20 giugno “La metamorfosi di Europa”, trenta grandi voci per leggere il futuro del Vecchio Continente. Studiosi di geopolitica, sociologi, storici, policy makers e importanti autori europei a confronto sul Manifesto per la Metamorfosi di Europa, con risposte, idee, azioni e buone pratiche. Chairs del simposio l’editorialista inglese Bill Emmott, già direttore di The Economist e il Direttore del think tank Vision Francesco Grillo, con loro la vicedirettrice UNESCO per l’Educazione Stefania Giannini.



La metamorfosi in otto aree tematiche che proporranno a Taobuk un centinaio di eventi in cinque giorni. E dal festival una dedica speciale a Leonardo Sciascia, nel centenario della nascita. Taobuk 2021 ospiterà il primo incontro nazionale dei sindaci italiani firmatari dei Patti per la lettura promosso dal Centro per il libro e la lettura: obiettivo la stesura di un manifesto programmatico per la promozione della cultura del libro e la definizione di un modello unificato di sostegno della lettura.