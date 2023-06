Tappa a Catania di Francesca Fiore, alias Mammadimerda

Catania - Oggi alle 17:00, alla Feltrinelli Librerie di via Etnea 285, Francesca Fiore alias Mammadimerda incontra il pubblico per il firmacopie di Angele del focolare. Dove sta di casa la felicità? (Feltrinelli). A introdurla sarà Deborah D'Urso, che tra le tante qualifiche ha il titolo d'essere, come innumerevoli altre donne, mammadimerda n. x. Mammadimerda è il nome del progetto dissacrante e ironico di Sarah Malnerich e Francesca Fiore, due mamme della provincia di Torino che nel 2016 decidono di aprire un blog per descrivere con comicità e sarcasmo la vita e i problemi che ogni maternità porta con sé. Sono due mamme come tante, alle prese con figli, lavoro e casa, che si barcamenano nella quotidianità della vita con i suoi pregi e i tanti difetti, ma che finalmente si mostrano per quello che tutte le mamme sono, in quanto esseri umani: imperfette.

Fiore e Malnerich raccontano la maternità in un modo completamente nuovo, lontano dalla perfezione della madre infallibile, perché sì, anche le mamme sbagliano e anche loro possono avere dei momenti di difficoltà. E ogni giorno si trovano anche a dover gestire un perenne senso di colpa e di inadeguatezza, il timore appunto di essere una "mammadimerda". Grazie alla comicità e al sarcasmo usati nel loro blog e sui social, tante mamme si ritrovano negli aneddoti raccontati, portando questo duo esilarante a diventare una delle più importanti realtà social che si occupa di bambini e maternità.

Il successo caloroso riscosso da Fiore e Malnerich ha spinto nei giorni scorsi anche Meta, società della galassia Zuckerberg, a sceglierle come portavoce nella campagna di sensibilizzazione che la piattaforma dedica ai genitori per un utilizzo responsabile dei social da parte dei loro figli. E così Mammadimerda, nel contesto del tour estivo Uno Spettacolo Esecrabile al Sole, si trasforma in Mammadimeta, mettendo in scena lo sketch di una situazione quotidiana per spiegare a genitori e adolescenti quali strumenti ci sono per un uso più sicuro della piattaforma. Il libro. Dopo il successo di Non farcela come stile di vita. Una guida per diversamente performanti, è uscito per Feltrinelli il nuovo libro dalle bad influencer più amate dalle donne, Angele del focolare.

Dove sta di casa la felicità?, che smonta gli stereotipi, le false aspettative, le ingannevoli promesse, gioie e dolori, vizi e virtù del metter su famiglia.

“Fatti una famiglia!” Dicevano. E adesso che ce la siamo fatta, non è che sia finita? Sfiorita tra le mani, persa tra aspettative e realtà, tra come la ordini e come ti arriva. Di solito con le istruzioni sbagliate, o scritte solo in polacco, comunque in una lingua che non capisci e che devi imparare da zero. “Una volta si stava insieme tutta la vita.” Dicono. Siamo sicure che fosse questa grande benedizione? E nell’algoritmo, c’entrava pure la felicità? Noi, in fondo, ci abbiamo creduto. Pensavamo di trovare la felicità nel matrimonio, con tanto di abito bianco, festa sfarzosa e viaggio di nozze. L’abbiamo cercata nella casa di proprietà e in un lavoro sicuro. Pensavamo di riuscire a trattenerla all’arrivo di un figlio, e poi di un altro figlio. L’abbiamo inseguita prendendo un cane, mangiando sano, nei vetri puliti. Pensavamo che saremmo state felici avendo tutto sotto controllo. E invece la felicità continua a sfuggirci, a spostarsi. Sarai felice se, sarai felice dopo che… In pensione, sarò felice? “A casa tutti bene?” Sì, ma non benissimo. Diciamocelo. Spetta ancora a noi, angele del focolare, accompagnare per mano e traghettare tutti quanti, e noi stesse, fuori dai momenti difficili. E quindi, sinceri, dove avete detto che si trova la felicità?

Le autrici così si presentano: Francesca Fiore, Mdm1, 39 anni, mamma di due erinni di 12 e 10, vive a Torino. Fondatrice di @Mammadimerda, reduce da due fallimenti imprenditoriali, ora si sente pronta per raccogliere un successo, volesse il cielo. Anziché il terzo figlio, ha partorito con Sarah la Mdm srl Siavs, con cui propongono format di divulgazione e intrattenimento per convincere che la parità di genere fa bene a tutti, genitori e non.

Sarah Malnerich, Mdm2, 39 anni per sempre, romana ma di chiare origini barbariche, a vent’anni approda nelle valli del Canavese, dove se non parli il piemontese non esisti. Infatti, non esiste. A Torino nasce sua figlia e con lei la voglia di fare cose inaudite, come scrivere il blog Mammadimerda, dei libri e la pièce teatrale Uno spettacolo esecrabile, di cui è autrice e interprete con Francesca. Coltiva scarpe e, insieme all’amica, la loro azienda, con meno difficoltà di crescere dei figli in Italia.

Mammadimerda n.1 oggi alle 17:00 fa tappa alla Feltrinelli Librerie di Catania per condividere la sua visione lucida ed eloquente, comica e irresistibile delle cose.