Teatro: a Comiso, al Naselli, venerdì appuntamento con "Token"

Comiso - Quattro imprenditori, quattro soci di un’azienda milionaria che è riuscita ad avere successo sul web ma che ora, risucchiata da uno scandalo senza precedenti, rischia fallire e far finire in carcere i proprietari. È questo lo schema iniziale adoperato dall’autore e regista Francesco Maria Attardi nel suo ultimo spettacolo “Token” che sarà ospitato dal Teatro Naselli di Comiso venerdì 4 marzo alle 21. Un’opera che possiamo definire corale e che si trasforma in una gara di sopravvivenza tra i soci fondatori di Cat & Fox, l’azienda da loro fondata e che ha permesso a tutti e quattro di arricchirsi fino a quando, a causa di comportamenti non proprio legali, rischia di portarli in carcere. Tra liti e coalizioni poco durature, i quattro protagonisti decideranno così di far ricadere la colpa delle malefatte solo su uno di loro, salvando così gli altri tre.

C’è però un problema da superare: chi incolpare? Per dare una risposta condivisa i quattro soci decideranno allora di affidarsi ad un mediatore, interpretato straordinariamente da Totino La Mantia (del duo comico Toti e Totino), che avrà il difficile compito di decidere chi dovrà andare in galera. Tra i protagonisti si instaurerà dunque un clima di competizione senza esclusioni di colpi. Urla, liti e spintoni per preservare ognuno la propria vita a discapito anche di chi fino a poco tempo prima veniva considerato un amico fraterno. “Token” è uno spettacolo veloce e ritmato, con una messinscena reale in cui si mette in mostra la meschinità dell’essere umano in tutte le sue forme. Riusciranno i quattro soci grazie all’aiuto del mediatore a trovare una soluzione condivisa in grado di salvare l’azienda?

In scena, oltre allo stesso autore Francesco Maria Attardi, anche i bravissimi Giovanni Arezzo, Francesca Ferro e Alessandro Idonea. La stagione teatrale dello Spazio Naselli continuerà successivamente con l’atteso ritorno a Comiso di Leo Gullotta, uno degli attori siciliani più amati che porterà in scena lo spettacolo “Bartleby lo scrivano” di Francesco Niccolini e liberamente ispirato al racconto di Herman Melville, in programma il prossimo 24 marzo. Per informazioni e prenotazioni su tutti gli spettacoli della stagione teatrale e sugli abbonamenti è possibile consultare le pagine social ufficiali di Spazio Naselli o chiamare il numero 328.4874542. È inoltre possibile consultare tutto il calendario degli eventi anche sul rinnovato sito internet www.spazionaselli.it.