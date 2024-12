Teatro a Modica, Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello e Alessandro Haber

Modica - Il mese di dicembre al Teatro Garibaldi di Modica si apre tra grandi emozioni e in compagnia di volti iconici del panorama artistico italiano. Arrivano Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello per la stagione musicale, e Alessandro Haber per la stagione di prosa. Appuntamenti intensi che con note, parole e recitazione offriranno al pubblico esperienze uniche e indimenticabili. Venerdì 6 dicembre alle ore 21.00, sarà il momento di “Vasame – L'amore è rivoluzionario”, uno spettacolo che celebra l'amore in tutte le sue sfumature. Marisa Laurito, con la sua travolgente presenza scenica, e Enzo Gragnaniello, artista di rara sensibilità, condurranno il pubblico in un viaggio musicale che spazia dai classici della canzone napoletana ai brani più celebri del cantautore. Con la regia di Massimo Venturiello, lo spettacolo unisce sonorità mediterranee e interpretazioni appassionate, creando un'atmosfera intima e coinvolgente, capace di emozionare e divertire. Ad accompagnare questi eccezionali artisti saranno i musicisti Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petrigna al violoncello, Marco Caligiuri alle percussioni. Acast Produzioni in collaborazione con Compagnia Molière. Sabato 7 dicembre alle ore 21.00, e domenica 8 dicembre alle ore 18.30, sarà invece la volta de “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, con un protagonista d'eccezione: Alessandro Haber.

Con la regia di Paolo Valerio, questa pietra miliare della letteratura italiana del '900 prende vita sul palco in un adattamento firmato da Paolo Valerio e Monica Cosenza che esplora con profondità e ironia il complesso universo interiore di Zeno Cosini. Grazie a una messinscena innovativa che rende tangibile in dialogo introspettivo del protagonista e a un cast di altissimo livello composto da Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo, lo spettacolo rappresenta un'occasione imperdibile per riflettere sulle contraddizioni dell'animo umano e sul valore sempre attuale del capolavoro sveviano. Produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production. “Portare sul nostro palco artisti del calibro di Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello e Alessandro Haber è un onore e un segno del nostro impegno nel garantire al pubblico spettacoli di qualità – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Sono appuntamenti delle stagioni di prosa e musicale che rappresentano l'essenza stessa del teatro: la capacità di emozionare, di far riflettere e di creare connessioni profonde con gli spettatori”. Le stagioni della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica hanno il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa. Media partner Video Regione.

I biglietti degli spettacoli sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.