Teatro a Modica, Pippo Pattavina in scena con "Il Ratto delle Sabine"

Modica - Si chiude con il maestro del teatro nazionale e dialettale Pippo Pattavina, questa memorabile stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Sabato 3 maggio alle ore 21.00 e domenica 4 maggio alle ore 18.30, Pattavina dirige e interpreta “Il Ratto delle Sabine”, celebre commedia scritta dall'austriaco Franz Von Schontan nel 1885. Un classico del teatro comico, incentrato su equivoci e malintesi che promette di regalare al pubblico due serate di puro divertimento scandite da scenette irresistibili e situazioni esilaranti. Il commendator Nicolino Trombone, un capocomico teatrale di scarsa cultura, viaggiando di paese in paese con la sua sgangherata compagnia in cerca di spettatori, si imbatte in un maestro di scuola elementare, aspirante drammaturgo, che ha scritto un dramma intitolato “Il ratto delle Sabine”. Ignaro delle lacune storiche e culturali di Trombone, che non sa chi erano le Sabine, non ha mai sentito parlare di centurioni romani e sconosce persino il significato della parola “ratto”, l'ingenuo maestro vede in lui l'opportunità di rappresentare la sua opera. Pippo Pattavina, figura di spicco del teatro italiano che ha calcato più volte il palco modicano, guida un eccellente cast composto da Raffaella Bella, Diana D'Amico, Francesca Ferro, Giampaolo Romania, Mariarita Sgarlato, Riccardo Maria Tarci e Aldo Toscano.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia.