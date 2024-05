Teatro a Modica, spettacolo Alla Furca al liceo Convitto

Modica - Venerdì 7 giugno alle ore 20:00 secondo appuntamento di Teatro al Convitto, con lo spettacolo Alla Furca, testo e regia di Orazio Condorelli, con Salvatore Tringali, musiche di Flavio Riva. Produzione Teatro Tina Di Lorenzo, Noto.

”Alla Furca” è un’amara fotografia sul presente e sul potere che logora internamente chi lo possiede. È la confessione di un piccolo potente, un leone di carta che si pente e allo stesso tempo si auto assolve. L’ispirazione viene dalla lettura di un romanzo di Luigi Malerba: il Pataffio, un romanzo ambientato in un medioevo vago e grottesco rappresentato non da cavalieri, dame e valori cortesi ma da tempi bui e ridicoli. L’impianto visivo di “Alla Furca”, traslato dal medioevo al contemporaneo, mette in scena la confessione di un pentito, compiuta dentro l’aula di un tribunale. Il dialetto siciliano diventa lingua di scena, fondendosi con la musica (di Flavio Riva) che parte da rumori di catene, da suoni sgangherati di ferrame. Al centro della scena non c'è un narratore ma una voce solista (interpretata da Salvatore Tringali), un personaggio che rispecchia l’inconsistenza apocalittica dei nostri giorni. Posti limitati / Ticket in sede € 15 Prenotazione obbligatoria whatsapp (h.16-20) al 338 7205944 Palazzo Sant'Anna, via Liceo Convitto 33, Modica.