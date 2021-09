Teatro all'aperto per le vie di Ragusa Ibla

Ragusa - Un festival dei mestieri teatrali lungo piazze e vicoli di Ragusa Ibla: per accendere l’occhio di bue sul dietro le quinte della rappresentazione, sulle differenti professionalità che operano nell’oscurità del backstage per la sua riuscita. Il progetto "Ragusa dietro il Sipario” del Teatro Donnafugata (in allegato la locandina) rende omaggio - dall'1 al 10 ottobre - al celebre attore e scenografo inglese Edward Gordon Craig, precursore del teatro contemporaneo.

Mostre, laboratori, workshop e talk aperti al pubblico: un evento “diffuso e immersivo - spiegano gli organizzatori - che ci farà vivere le svariate sfumature delle arti sceniche lungo alcuni dei luoghi più affascinanti degli Iblei”. “Con i sagrati delle sue chiese e i suoi antichi palazzi - dice la direttrice artistica, Vicky Di Quattro - è la cornice perfetta: per la prima volta, sarà il momento creativo stesso a farsi spettacolo". Special guest, il regista Harvey Grossman.