Teatro, Amor Amor Amor al giardino ibleo

Ragusa - Amor Amor Amor è il nuovo progetto teatrale del Collettivo Con-Tatto. Il debutto dello spettacolo è previsto giovedì 26 agosto 2021, alle ore 21, al Giardino Ibleo di Ragusa Ibla. L’evento, realizzato in collaborazione con ArteInsieme, rientra nel ciclo delle attività culturali estive del Comune di Ragusa.

Lo spettacolo

Amor Amor Amor, prodotto dal Collettivo Con-Tatto, è una mise en scène diretta da Cinzia Aronica e Francesco Savarino. I registi firmano anche il disegno luci e la scenografia. Le musiche dal vivo sono eseguite dal chitarrista Francesco Ballarò. Mirko Martorina si occupa dell’aspetto tecnico. Il cast artistico è composto da Cinzia Aronica, Raffaella Amodei, Federica Antoci, Carmelita Lombardo, Francesco Adamo e Francesco Savarino. Il Collettivo torna sulla ribalta dopo i successi de I Malafrusculi, Clouds e Facciamo luce. Quest’ultimo spettacolo ha vinto il Premio per la migliore musica (firmata da Lillo Puccio) al V Sicilia Festival Libero Teatro Uilt, nella Valle della Divina Commedia, a Campobello di Licata (Agrigento).

Il testo

Amor Amor Amor è una performance teatrale pensata per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La sua vita è raccontata nel prologo. Gli aneddoti e le vicende dolorose dell’esilio, descrivono l’uomo e non solo la grandezza artistica del poeta. Secondo Francesco Savarino, «lo spettacolo Amor Amor Amor racconta l’Inferno dantesco in una nuova veste, rivoluzionaria e hippy. Tra gli alberi, nel fitto del bosco, a richiamare la selva oscura dell’opera, irrompono sei attori che raccontano, decantano e contestualizzano storicamente e culturalmente la Commedia. Richiamati dalle note, ora suadenti e ora incalzanti e passionali della musica rock, si susseguono sulla scena i personaggi tratteggiati nel testo. Il Canto Primo, con le immortali rime, ci introduce all’opera. Dante inizia il suo racconto, il suo cammino di redenzione. Caronte, il Traghettatore, con la forza e la potenza della chitarra elettrica, introduce le anime dannate negli Inferi».

La scena

Sulla scena spoglia, gli attori ci introducono alle Cantiche. La chitarra rockeggiante, suonata dal vivo da Francesco Ballarò, trasmette un’intensità drammatica interpretata, con pathos, dagli attori del Collettivo Con-Tatto. L’attraversamento del fiume Acheronte, che segna il confine del mondo infernale, diviene simbolo dello scorrere della sofferenza umana. Le vicende drammatiche dell’amore tra Paolo e Francesca sublimano il sentimento negato e nostalgico. I due personaggi sono interpretati sulla scena da Francesco Adamo e Raffaella Amodei. La coreografia danzata dai giovani attori, racconta del loro idillio, tra giochi e passione sino all’acme dello spettacolo, rappresentato dal bacio immortale.

Un teatro di ricerca sulle periferie, urbane, umane e corporee

Il Collettivo Con-Tatto è un’associazione culturale di Vittoria, in provincia di Ragusa, nata nel 2014, per promuovere un teatro esperienziale e di ricerca. «Nei nostri spettacoli – sostiene Cinzia Aronica – i personaggi narrano con intensità il limite dei loro affanni. L’accorato grido di rabbia e denuncia è nelle pieghe della nostra narrativa». Il Collettivo Con-Tatto, organizza da anni Teatra(l)Mente, una rassegna di teatro contemporaneo che ha affascinato numerosi spettatori. «Purtroppo lo scorso anno – afferma l’attrice-regista – la rassegna non si è potuta realizzare, a seguito della pandemia. Abbiamo intenzione di riproporla il prossimo autunno».