Teatro: Anna Galiena al Donnafugata di Ragusa Ibla

Ragusa - Il secondo appuntamento in cartellone per la nuova stagione del Teatro Donnafugata è con “Coppie e doppi” di e con Anna Galiena. L'attrice rivisita, adatta e interpreta alcuni tra i più rappresentativi dialoghi di Shakespeare, dando vita a 10 personaggi che interagiscono e dialogano tra loro. Così come preannuncia il titolo, porta in scena il dualismo dell'essere umano, il buono e il cattivo, il maschile e il femminile, creando uno scambio, un dialogo ed un’interazione tra le parti che permette allo spettatore di assistere ad un percorso di esplorazione di tale dualità. Il pubblico potrà ammirare la famosa attrice alle prese con una prova impegnativa in doppia replica, il 29 e 30 dicembre alle 20,30. La sua versatilità ed il suo talento sapranno affascinare lo spettatore, portandolo a riflettere e ad interrogarsi sui grandi doppi e opposti dell'umanità. I testi di Shakespeare, autore molto amato, studiato ed interpretato da Anna Galiena, sono stati tradotti e adattati dalla stessa e si prestano bene a questo scopo. Anna Galiena è tra le più importanti e ricercate attrici del panorama italiano, Nastro d’argento come miglior attrice nel 1994 per “Senza Pelle” di D’Alatri, è apparsa in un centinaio tra film e serie televisive, ed ha lavorato con grandissimi registi ed autori.

Lo spettacolo “Coppie e doppi” ha debuttato con grande successo in Francia, e dopo il fermo subito a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, continua a riscuotere molto consenso nei teatri italiani.

Grazie alla passione ed al lavoro instancabile delle direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro, il Teatro Donnafugata torna ad ospitare artisti e interpreti di alto calibro, permettendo al pubblico, finalmente in presenza, di assistere, emozionarsi, riflettere e gioire grazie a questa nobile arte.

La rappresentazione teatrale “Coppie e doppi” è inserita nel cartellone Natale Barocco del Comune di Ragusa. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Va ricordato che in base alle nuove disposizioni normative anticovid si potrà accedere al teatro, utilizzando esclusivamente mascherine ffp2, naturalmente muniti di green pass e che non si potrà svolgere il programmato aperitivo che solitamente accompagna gli spettacoli. Gli eventi della stagione teatrale hanno il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Ragusa e di Villa San Giorgio. Sponsor sono Randstad, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software e Rosso di Sicilia. Info su www.teatrodonnafugata.it.