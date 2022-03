Teatro, “Bianca” di Uccio Di Maggio in scena a Ragusa

Ragusa - La Rassegna teatrale “Casamatta in scena” prosegue sabato 26 alle ore 20:30 e domenica 27 alle ore 18 con lo spettacolo “Bianca” di Uccio Di Maggio, che ne cura anche la regia, con Carmela Buffa Calleo; si tratta di un omaggio a Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da Novellara dopo il rifiuto di un matrimonio combinato.

La storia della regina Bianca, infatti, e dell’omonima figlia avuta in seconde nozze al suo rientro in Sicilia (dove aveva regnato insieme al consorte Re Martino il Giovane dal 1402 al 1409), in questa scrittura drammaturgica, subisce quella inevitabile stratificazione di significati che la rende altra e diversa nella sua decontestualizzazione dalla storia originaria, assumendo nuovi aspetti tematici che la proiettano in un tempo nuovo. Il nostro.

Bianca ci consegna la narrazione di una storia contemporanea, seppur in un codice linguistico che, nel monologo di apertura della Regina madre, fa eco a un’ibrida miscela di antiche lingue: il latino, il siciliano tardo medievale e il castigliano.

Una storia contemporanea di violenza, di matrimoni combinati forzati, della violenza di genere e dell’abuso di potere dell’uomo sulla donna.

Nella mise en scène la scelta delle tracce sonore è ricaduta deliberatamente su un’altra donna, Julia Kent, violoncellista e compositrice canadese contemporanea, che con il suo violoncello dà voce a un incorporeo e decadente lamento sonoro narrativo che si amplifica e si interseca con precisa soluzione di continuità alla narrazione drammaturgica, facendo emergere un complesso reticolato emotivo, definibile, per la sua articolazione, "femminile" a tutto tondo.

Per info e biglietti è possibile contattare il 3884591604 o recarsi presso lo spazio “Casamatta” in Viale Europa n. 85 a Ragusa.