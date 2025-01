Teatro: Carlo Buccirosso approda a Modica con la commedia "Il vedovo allegro"

Modica - Approda a Modica il bravissimo Carlo Buccirosso, uno degli ospiti più attesi della stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio alle ore 21.00, in scena con “Il vedovo allegro”, commedia brillante scritta, diretta e interpretata dal mattatore napoletano. La storia, coinvolgente e attuale, si svolge tre anni dopo la fine della pandemia, e Carlo Buccirosso interpreta Cosimo Cannavacciuolo, un vedovo ipocondriaco alle prese con ansie, paure e una vita segnata dalla solitudine e dalle difficoltà economiche. Proprietario fallito di un negozio di antiquariato, Cosimo si trova a vivere in un appartamento stracolmo di merce invenduta, con il costante incubo dell’esproprio da parte della banca.

Nel microcosmo del suo palazzo nel cuore di Napoli, si intrecciano le vite di diversi personaggi: Salvatore, il custode bizzarro, e i suoi figli Ninuccio, ribelle e sempre in conflitto col padre, e Angelina, ossessionata dall'idea di trovare un buon partito e dalla pulizia maniacale del proprio appartamento. A loro si aggiungono Virginia, una giovane trasformista di cinema e teatro che ha preso in affitto una stanza della casa di Cosimo, portando anche una ventata di leggerezza nella sua quotidianità, e i coniugi Tomacelli, vicini misteriosi con un segreto opprimente. A completare il quadro, il dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, che diventa l’oggetto delle attenzioni di Angelina. Tra colpi di scena e momenti di irresistibile umorismo, “Il vedovo allegro” cercherà di rimettere insieme i pezzi della propria vita per riemergere dal baratro della sua esistenza. Carlo Buccirosso sarà sul palco insieme ad altri bravi attori: Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Davide Marotta, Donatella De Felice, Stefania De Francesco e Matteo Tugnoli. “Ospitare Carlo Buccirosso al Teatro Garibaldi è una grande emozione – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Questo straordinario spettacolo riesce, con leggerezza e umanità, a far riflettere su temi molto attuali. Siamo certi che il nostro pubblico lo apprezzerà molto”.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-vedovo-allegro-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.