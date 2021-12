Teatro: Enrico Guarneri in "L'ispettore generale" a Comiso

Comiso - Inizia con record di abbonati, con dati mai raggiunti negli ultimi dieci anni, la nuova stagione teatrale del Naselli di Comiso. Segno che c’è voglia di cultura, di ricominciare. “Si riparte”, come vuole lo slogan di questa nuova stagione di prosa, ricca ed intesa, voluta dall’associazione “La Girandola” presieduta da Alessandro Di Salvo. Primo appuntamento questo martedì 21 dicembre alle ore 21, con il bravissimo e divertente Enrico Guarneri impegnato con la sua compagnia in “L’ispettore generale” di Nokalj Vasil’evic Gogol’, per la regia di Guglielmo Ferro.

Una trama geniale per una commedia che diverte il pubblico fin dal debutto del 1836. Un'opera che rappresenta una pungente denuncia di un modo di operare corrotto e collusivo, in cui lo spettatore ride ma allo stesso tempo si indigna. In una cittadina sperduta e lontana arriva la notizia che dalla capitale sopraggiungerà un ispettore generale allo scopo di indagare, ma su chi e su cosa non si sa! L'annuncio crea allarmismi, paure e agitazione in tutti i cittadini, che si ritrovano a discutere e ad interrogarsi sui possibili motivi di questa venuta e sul possibile oggetto delle indagini, e lo fanno a casa del sindaco, tutti preoccupati perché tutti potenziali perseguiti! L'arrivo in paese di un forestiero alimenta maggiormente lo scompiglio e la confusione, creando malintesi e doppi sensi che, grazie al grande talento comico di Enrico Guarneri, ne accentua la parte esilarante. Insieme a lui, in scena, Francesco Maria Attardi, Francesca Ferro, Nadia De Luca, Mario Opinato, Rosario Marco Amato, Giampaolo Romania, Pietro Barbaro, Giovanni Fontanarossa e Giovanni Maugeri. L'allestimento semplice ma ricco di sorprese e citazioni, la bravura di tutti gli attori, le battute serrate e una trama avvincente intrisa di acre umorismo carico di veleno, creano un mix perfetto capace di coinvolgere lo spettatore che si ritrova catapultato in una realtà ed in un tempo lontani, ma che potrebbero benissimo raccontare di eventi vicini ed attuali. Perché il grande classico teatrale fa proprio questo, riesce a far immedesimare il pubblico parlando sempre di noi e di oggi.

Insomma risate, imbrogli, riflessioni, malafede e soprattutto tanto divertimento al Teatro Naselli per uno spettacolo imperdibile. Allora, riprendendo il claim della nuova stagione teatrale, “Si riparte!” in un momento storico importante che vede una nuova ritrovata voglia di mettersi in gioco, di risalire sul palco e rincontrare il proprio pubblico, e in un periodo dell'anno come quello natalizio che consente di riavvicinarci, in sicurezza, godendo dell'atmosfera magica che invade gli spazi teatrali e invita ad una rinnovata voglia di svago e godimento che l'arte teatrale sa regalare.

Teatro per tutti. Ieri è iniziata la mini rassegna “Natale al Naselli” con laboratori e spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie. La stagione teatrale gode del patrocinio del Comune di Comiso e del sostegno di diversi partner privati.

