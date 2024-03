Teatro, Il debutto di Francesca Morselli a Ragusa

Ragusa - Francesca Morselli debutterà domenica prossima, 10 marzo, alle ore 18 allo spazio Casamatta di Ragusa con “Stella”, monologo da lei scritto, diretto e interpretato. Un progetto coltivato da diverso tempo e che solo negli ultimi mesi ha trovato forma compiuta; che nasce dall’esigenza di raccontare la storia di una persona definibile “normale”, nonostante abbia dei comportamenti e viva le emozioni in una maniera che può apparire “strana, pazza, matta”.

Modi di fare e pensare che sono frutto del vissuto di Stella, di ciò che la vita le ha riservato. Un’esistenza costellata di mancanze, di capisaldi che per svariati motivi sono stati assenti. E di cui si mette alla ricerca. Una ricerca, disperata, perché riguarda qualcosa di “importante” che non sa però cos’è né dov’è, eppure ricorda di esser stata bene, prima. Nel dipanarsi del racconto, fra momenti esilaranti che si avvicendano ad altri più drammatici e intimi, Stella affronta sventure di ogni tipo in cui tutti si possono riconoscere. E sfoga il suo malessere attraverso un uso compulsivo del cellulare.

Il testo, incentrato sulla tematica della salute mentale, tratta anche della consapevolezza, della capacità di decidere per sé e prendere in mano la propria vita. La Morselli che sul palco incarnerà più personaggi, sarà affiancata dalla partecipazione in voce di Massimo Leggio, direttore artistico dello Spazio che ospita lo spettacolo, che l’ha supportata e ha riposto in lei fiducia; mentre l’elemento musicale affidato a Peppe Arezzo farà da fil rouge a tutta la storia.

Nata e cresciuta in Veneto, Francesca Morselli si trasferisce negli anni del liceo a Ragusa, dove frequenta il laboratorio teatrale tenuto da Gianni Battaglia e dove nasce la passione per il teatro, che ha poi continuato a coltivare durante gli studi universitari a Catania frequentando la scuola del Teatro degli specchi, diretta da Marco Tringali e Aldo Lo Castro, vincendo anche una borsa di studio. A Ragusa collabora con varie compagnie e da diversi anni con Massimo Leggio.