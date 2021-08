Teatro, il maestro Peter Stein tiene una masterclass a Donnafugata

agusa - Il “Donnafugata Film Festival” prenderà ufficialmente il via questo martedì 3 agosto alle 20 al Castello di Donnafugata, a Ragusa.

Prime proiezioni al via dalle ore 21 con “La storia vergognosa” (Italia 2020, 75’) di Nella Condorelli per la sezione “L’isola come set”. Sarà presente la regista e la giornalista e critica Maria Lombardo. Girato in buona parte nella vicina Comiso è interpretato dall’attrice paraguaiana Fiorella Migliore - di ascendenza comisana, vincitrice del titolo di Miss Italia nel Mondo nel 2008 - la sua appartenenza al segno dell’Acquario la rende madrina ideale, anche se in videocollegamento. A seguire l’omaggio a Peter Stein, che sarà poi ospite nella seconda giornata, con “Le maratone di Peter” (Italia 2014, 96’) di Giovanni Visentin in presenza del produttore Rino Sciarretta.

Da mercoledì 4 agosto inizieranno le “Donnafugatalks”, ogni giorno alle 20. Si inizia con la masterclass del regista Peter Stein e a seguire, per “L’isola come set” il documentario “Sulle tracce di Goethe in Sicilia” (Italia 2020, 89’) dello stesso Stein che interverrà nuovamente insieme al produttore Rino Sciarretta. In arrivo al festival anche l’attore Francesco Salvi e parte del cast de “Le sorelle Macaluso” tra cui l’attrice Donatella Finocchiaro.