Teatro: in scena Toti e Totino stasera a Comiso

Comiso - Al Teatro Naselli di Comiso, saranno il divertimento e le risate le protagoniste nel nuovo appuntamento con l’intramontabile commedia “La cena dei cretini” di Francis Veber. A dare i volti e le voci ai due protagonisti Pierre e Francois saranno due tra i volti più apprezzati e conosciuti nel panorama della commedia siciliana: Tonino La Mantia e Toti Mancoso, in arte Toti e Totino.

In una Parigi benestante, un gruppo di amici annoiati organizza ogni settimana una cena in cui invitare a turno una persona ritenuta stupida per farne beffa per tutta la serata. Ma prima di una di queste cene, il “cretino” Francois, invitato del brillante Pierre, capovolgerà totalmente la situazione passando da vittima a carnefice. Francois infatti, creerà un serie di problemi a Pierre, finendo per mettere a rischio pure il suo matrimonio. Un escalation di situazioni assurde ed assolutamente esilaranti, malintesi, gag e momenti comici paradossali che faranno divertire il pubblico in sala in uno spettacolo che da oltre vent’anni non delude mai le aspettative. Al Teatro Naselli arriva una delle commedie più acclamate e conosciute, nata dalla penna di Francis Veber e che troverà in Toti e Totino due irresistibili interpreti. L’appuntamento con “La cena dei cretini”, con la regia di Giampaolo Romania, è fissato per questo martedì 20 dicembre alle ore 21.

È possibile acquistare i biglietti al botteghino usufruendo anche del bonus cultura.