Teatro, l'Eredità dello zio canonico in scena a Ragusa

Ragusa - La Compagnia teatrale “Quelli del circolo” di Ragusa torna in scena con la commedia esilarante di Antonino Russo Giusti: “L'eredità dello zio canonico. Ti lascio, ti lascio e... comu veni si cunta”.

Appuntamento sabato 16 marzo alle 20,30 e domenica 17 marzo alle 18,30, al Teatro dei Salesiani.

La regia è di Giorgio Gurrieri, che interpreterà il personaggio di Antonio Favazza. In scena andranno anche Antonia Scrofani (Nunzia), Mirella Mazza (Agatina Favazza), Fabrizio Tagliarini (Mario Favazza), Marinella Tumino (Maddalena Favazza), Loreto Morando (Santo), Tony Aggius Vella (Cavaliere Amore), Emanuele Campo (Vicario Chiarenza), Pino Arestia (Il notaio), Stefania Nocchieri (Don Michelino), Franco D'Angelo (Turi Nasca), Anna Giummarra (Masina), Salvatore Di Martino (Garzone), Chiara Salemi (Cameriera del bar). Le musiche sono a cura di Enzo Vitale, la scenografia è curata da Rosa Tumino.

Prevendita presso Acqueditalia in via Archimede 14, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 1,30; il sabato solo di mattina. Per informazioni: 3348505024.