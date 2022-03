Teatro, Leo Gullotta in scena a Comiso

Comiso - La storia di un ufficio qualunque a Wall Street, in cui ogni giorno scorre monotono e ripetitivo, viene sconvolta dall’arrivo di un nuovo scrivano che svolge le sue mansioni diligentemente fino a quando qualcosa si inceppa e stravolge tutto l’ufficio e la vita intima di chi lo vive. “Bartleby lo scrivano” è lo spettacolo teatrale, ispirato liberamente al racconto dell’autore Herman Melville, scritto e riadattato teatralmente da Francesco Niccolini e interpretato magicamente da Leo Gullotta.

Un piacevole ritorno a Comiso per il celebre attore siciliano che, impersonificando il protagonista Bartleby, riuscirà a spiazzare il pubblico attraverso la sua mancanza di aspirazione alla grandezza, con i suoi silenzi inspiegabili e una frase ripetuta all’esaurimento: “avrei preferenza di no”. La risposta di Bartleby si trasformerà in una inattesa turbolenza che sconvolgerà il lavoro quotidiano e la vita intima dell’avvocato datore di lavoro. Il nuovo scrivano ha deciso di negarsi, un rifiuto che lo rende inerte alla scrivania prima e in piedi per ore a guardare la finestra dopo.

Ma perché Bartley ha deciso di negarsi? Bisognerà attendere il finale per scoprirlo, in quello che a tutti gli effetti può essere considerato uno dei racconti più famosi della letteratura nordamericana. L’attesa rappresentazione teatrale di “Bartleby lo scrivano” è in programma al Teatro Naselli di Comiso il prossimo giovedì 24 marzo alle ore 21. La stagione teatrale dello Spazio Naselli, promossa dall’associazione “La girandola” presieduta da Alessandro Di Salvo, riprenderà successivamente il 23 aprile con la messinscena di “Oceano Mare” di Alessandro Baricco e la drammaturgia di Giuseppe Ferlito.

Per informazioni e prenotazioni su tutti gli spettacoli della stagione teatrale e sugli abbonamenti è possibile consultare le pagine social ufficiali di Spazio Naselli o chiamare il numero 328.4874542. È inoltre possibile consultare tutto il calendario degli eventi anche sul rinnovato sito internet www.spazionaselli.it.