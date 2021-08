Spettacoli, Michele Placido a Modica, con Giovanni Caccamo, doppia replica

Modica - Un concerto tra note e parole. Michele Placido e il “nostro” Giovanni Caccamo ci guidano per mano in un viaggio tra i sentimenti. Il 20 agosto all’Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni a Modica una tappa del loro Parola Tour che sta vedendo impegnati i due interpreti in giro per l’Italia (doppio orario: 19.00 e 21.00). Con loro anche il polistrumentista Leonardo Milani.

Il concerto sarà un viaggio nella bellezza senza tempo, attraverso un susseguirsi di brani strumentali e canzoni che, come un intreccio, si fonderanno gli uni con gli altri, e con preziose “finestre letterarie teatrali” dedicate alla storia d’amore più bella di sempre, quella tra Paolo e Francesca, raccontata nel V Canto dell’Inferno, e alle poesie di Neruda. Michele Placido e Giovanni Caccamo, interagiranno tra loro e si alterneranno sul palco, dando vita a un dialogo unico tra parole e note. Filo conduttore saranno le sonorità elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e poli strumentista Leonardo Milani (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”, “La Pazza Gioia”).