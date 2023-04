Teatro: Sergio Vespertino torna al Naselli di Comiso

Comiso - Torna a Comiso Sergio Vespertino, uno degli attori più affermati del teatro comico siciliano, e lo fa con un nuovo spettacolo da lui stesso scritto insieme a Marco Pomar. Significativo il titolo: “Manuale di sopravvivenza”.

E’ la storia di un naufrago dei giorni nostri che su un’isola deserta dovrà fare i conti con la mancanza della tecnologia e delle sue abitudini. Un altro esilarante appuntamento con il mondo della commedia in cui Vespertino, con la sua visione disincantata, gioca con tutti i nostri moderni vizi e le nostre debolezze. Come può il naufrago vivere senza il segnale del telefonino, senza tutto il cibo a cui era abituato o senza la presenza ingombrante della moglie? Per riuscirci al meglio avrebbe bisogno di un vero e proprio manuale, da qui il titolo dell’opera, che con numerosi paradossi, ironici e malinconici, prova a spiegare come sopravvivere. Il protagonista sarà dunque costretto a rimodulare la propria vita per provare ad adattarsi.

Accompagnato sul palco dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta, Sergio Vespertino ci inviterà a riflettere su ciò che l’uomo è diventato oggi, tra tecnologie dilaganti, vizi moderni e comicità assicurata. Lo spettacolo “Manuale di sopravvivenza” sarà in scena il prossimo 15 aprile alle ore 21 e rappresenta il penultimo appuntamento della rassegna teatrale del Naselli di Comiso. La chiusura della stagione teatrale, promossa dall’associazione La Girandola con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo, sarà nuovamente dedicata al divertimento con la grande commedia “Non è vero…ma ci credo” scritta da Peppino De Filippo, interpretato da Enrico Guarnieri ed in programma l’11 maggio.

È ancora possibile acquistare i biglietti d’ingresso per entrambi gli appuntamenti del Teatro Naselli sia online, attraverso il link https://www.liveticket.it/spazionaselli, sia direttamente presso il botteghino del teatro, attivo tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20. Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del teatro Naselli di Comiso, è possibile consultare il sito internet www.spazionaselli.it.