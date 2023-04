Teatro, ultimo appuntamento per Casamatta a Ragusa

Ragusa - È giunta al suo ultimo appuntamento la rassegna teatrale di Casamatta, occasione per la quale porterà in scena (venerdì 28 e sabato 29 alle 20:30; domenica 30 aprile alle 18:30, in viale Europa 85) “L’eternità dolcissima di Renato Cane” di Valentina Diana, con Massimo Leggio e la regia di Carlo Ferreri.

«La scrittura di Valentina Diana mi ha colpito fin da subito – commenta il regista – per la sua originalità, parola che può sembrare abusata, ma che nel caso di questa autrice calza a pennello. Nonostante si intravedano diversi riferimenti importanti, l'autrice riesce a mantenere una sua forte identità. Il suo segno principale è l'ironia, che colpisce ancora di più perché presente in una storia apparentemente tragica, quella di Renato Cane, un cinquantenne che viene improvvisamente ad imbattersi in una situazione che si rivelerà cruciale per la sua esistenza».

Carlo Ferreri collabora con Massimo Leggio da tantissimi anni, «un lavoro di scavo – lo definisce Ferreri – perché questa è una scrittura che contiene tanti livelli di significato. Il nostro compito è riuscire a recuperare, attraverso la scrittura di scena, attraverso lo spettacolo, questa complessa stratificazione di significati. C’è il piano della tragicommedia, quello del monologo interiore, esistenziale e soprattutto c'è il concetto del cambiamento che nella vita ha sempre un doppio risvolto: da una parte il trauma del cambiamento in sé, dall’altra, la possibilità di trovare nuove strade ed opportunità. Il compito, in questi casi, di un regista è quello innanzitutto di sposare il testo, ma nello stesso tempo di trovare il modo di interpretarlo di personalizzarlo e talvolta anche di tradirlo. E questo credo sia il senso di tutte le scritture di scena».

“L’eternità dolcissima di Renato Cane” ci conferma che la drammaturgia contemporanea in alcuni casi ha davvero grandi interpreti, che hanno la doppia capacità, come tutti i grandi scrittori, di saper leggere, distanziandosene, il loro tempo, ma anche di restarvi dentro. Perché il teatro è anche il momento dell’hic et nunc, il momento da vivere nel presente della scena, in quell'ora di spettacolo.