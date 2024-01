Teatro, "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi" a Comiso

Comiso - Dopo l'apertura con Enrico Guarneri, protagonista de “Il bugiardo”, la stagione del Teatro Naselli prosegue con il secondo appuntamento in cartellone. Venerdì 12 gennaio alle 21 debutterà la nuova produzione di Spazio Naselli, "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi". Uno spettacolo ricco di sorprese e colpi di scena, vero e proprio caso teatrale al suo debutto con il cast originale e portato poi in scena da oltre 30 anni nei teatri di tutta Italia. Protagonisti, di quello che è ormai considerato un testo di culto, saranno Marco Comitini, Giuseppe Ferlito, Giampaolo Romania, Barbara Giummarra e Peppe Macauda.

La storia ruota attorno a quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, che si riuniscono ogni lunedì sera, da molti anni, per giocare a poker. Si ritrovano a casa di Pino, unico separato del gruppo. Poi c'è Gianni, sposato da soli sei mesi, Vincenzo che vive un lungo matrimonio e ha due figli, e Nicola, sposato da due anni dopo essere passato attraverso diverse convivenze. Durante una di queste sere, tra nervosismi, litigi e perdite, i quattro amici iniziano a discutere, e a Pino viene una strana idea: perché non stravolgere la routine facendo qualcosa di diverso, mai fatto prima, come cercare una ragazza squillo che venga ad allietare la loro serata? Lascia così un messaggio nella segreteria telefonica di una certa Yvonne. Tra battute esilaranti ed effervescenti, finalmente suona il campanello e si presenta una ragazza elegante, molto affascinante, bellissima e simpatica... che ammalia e conquista i quattro amici. Appuntamento allora venerdì 12 gennaio alle ore 21.00 con “Uomini sull'orlo di una crisi di nervi”.

Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del teatro Naselli di Comiso è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it abilitato all’acquisto dei biglietti online o è possibile chiamare il 328 497 4542. Botteghino aperto dalle 16 alle 20.