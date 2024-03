Teatro-verità al Naselli di Comiso con “Il turno di notte”

Comiso - Arriva sul palco del Teatro Naselli di Comiso “Il turno di notte”, una commedia agrodolce scritta e diretta da Gianpiero Francese, che unisce momenti di denuncia sociale a momenti esilaranti. Sabato 9 marzo alle ore 21, Dino Paradiso, Erminio Trancellito, Gabriele Grano, Giuseppe Centola, Giuseppe Ianoia, Manola Rotunno, Simona Ianigro, interpreteranno un dirigente francese e un gruppo di lavoratori di un'azienda. Pronti a cambiarsi per iniziare il turno di notte, a causa di una scossa di terremoto sei operai si ritroveranno improvvisamente rinchiusi nel loro spogliatoio con le porte di uscita bloccate, e in questo spazio ridotto daranno vita a un confronto accattivante e ricco di sfaccettature che intreccia le loro storie a problemi legati con l'azienda nella quale sono impiegati.

Le personalità dei personaggi si svilupperanno in un gioco complesso di conflitti individuali e di relazione, e daranno vita ad un dialogo intenso che spingerà gli operai ad affrontare con fermezza il loro datore di lavoro francese. L'opera del lucano Gianpiero Francese fa riferimento alla situazione degli operai di un importante stabilimento industriale metalmeccanico di Melfi, in Basilicata, ed è quindi un ponte tra la finzione teatrale e la realtà di molte persone alle prese con spinose questioni lavorative e sociali. Uno spaccato sull'attualità che affronta una storia la cui gravità trova nel linguaggio dell'umorismo un canale comunicativo di grande impatto e che riflette con leggerezza la complessità delle vite dei personaggi. La risata sarà il veicolo attraverso il quale lo spettatore si immergerà nelle storie di questi lavoratori, riconoscendo in esse emozionanti riverberi di micro-mondi quotidiani.

Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del teatro Naselli di Comiso è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it abilitato all’acquisto dei biglietti online o è possibile chiamare il 328 497 4542. Botteghino aperto dalle 16 alle 20.