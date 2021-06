Terza randonnee del barocco nel sudest siciliano

Siracusa - Si terrà domenica 20 giugno la Randonnee del barocco, la terza edizione della cicloturistica più bella della Sicilia Orientale, una giornata di sport cultura e gastronomia, attraversando in bicicletta i più affascinanti borghi barocchi del siracusano e del ragusano, in un percorso di circa 200 Km con un dislivello di circa 2500 m. E' previsto come le precedenti edizioni il percorso corto di 117 Km e 1100 di dislivello.

Partenza da Siracusa attraversando Noto - Rosolini - Ispica - Pozzallo - Scicli - Modica Bassa - Modica Alta - Ragusa Ibla - Monterosso Almo - Sortino - Belvedere per far rientro a Siracusa.