Torna il “Barocco Line”: dal 25 aprile treni da Siracusa per Noto, Modica, Ragusa e Donnafugata

Ragusa - Un invito a scoprire le meraviglie del Val di Noto viaggiando comodamente in treno. In vista dei ponti festivi di primavera (25 Aprile e successive festività), il Regionale di Trenitalia, nuovo brand del Gruppo FS per il trasporto regionale, di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, rilancia il “Barocco Line”.

A partire da venerdì 25 aprile, questo servizio ferroviario pensato appositamente per turisti e viaggiatori accompagnerà alla scoperta dei luoghi di alto valore culturale e paesaggistico del sudest siciliano, con collegamenti tra Siracusa e il Castello di Donnafugata. Il treno effettuerà fermate intermedie in località di grande interesse turistico, sia costiero che barocco: Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica e Ragusa. Un itinerario ideale per visitare i centri UNESCO del Val di Noto e altre mete suggestive. Il Barocco Line si inserisce in un potenziamento più ampio dell’offerta ferroviaria regionale per la bella stagione. Sempre dal 25 aprile partirà anche il “Taormina Line” (per collegare la riviera jonica messinese a Catania, Siracusa e Caltagirone) e saranno incrementate le corse del “Cefalù Line” verso Palermo. Inoltre, già dal 14 aprile saranno attivi due nuovi treni diretti tra Agrigento Centrale e l’aeroporto di Palermo. Complessivamente, nei giorni festivi ci saranno 28 collegamenti aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria in tutta la Sicilia.

Per il Barocco Line e le altre novità, i canali di acquisto di Trenitalia sono in fase di aggiornamento. L’offerta completa sarà consultabile e acquistabile a partire dal 17 aprile.