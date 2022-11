Torna la Sagra del Mandorlo in Fiore

Agrigento - Dopo tre anni di stop per via della Pandemia Covid, torna nel 2023 la tradizionale Sagra del Mandorlo in fiore ad Agrigento. Si svolgerà dal 5 al 12 marzo. La macchina organizzativa è già partita. Gli organizzatori, ente Parco Archeologico in particolare, sono già al lavoro ed il programma si dovrebbe conoscere a breve.