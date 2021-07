Tra lumi e nobiltà, Scicli a lume di candela

Scicli - Cinque magiche serate di agosto per rivivere le atmosfere siciliane dei primi del Novecento, fra luci e ombre, pizzi e velluti, fasti e nobiltà. Un viaggio nel viaggio nel cuore della sera, proprio come un tempo, quando l’energia elettrica non si era ancora diffusa. Alla scoperta delle suggestioni che Palazzo Bonelli Patané custodisce fra le sue mura, nella sala da ballo, nei salotti che si susseguono fino ad arrivare alla sala da pranzo. Una visita guidata fra le luci dei lumi in uno dei siti culturali più affascinanti di Scicli: una dimora ottocentesca di inestimabile bellezza.

Per rendere speciale il mese di agosto, Scicli Albergo Diffuso ha ideato un tour notturno ed esclusivo del Palazzo in una versione nuova, d’epoca, con visite guidate serali alla sola luce delle lampade a olio tra i saloni adornati dai dipinti di Raffaele Scalia, fino ad arrivare al giardino, completamente rinnovato dalla famiglia Patanè, con una suggestiva visione notturna. “Tra lumi e nobiltà” è un viaggio esclusivo che si terrà in cinque serate: 6, 12, 16, 21, 28 agosto, con doppio turno alle 21.00 e alle 22.00. Per informazioni e prenotazioni, chiamare o scrivere al +39 340 4756053.