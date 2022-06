Tragedia greca a Ibla, il filo d'Arianna che la lega al mito

Ragusa – Le quinte barocche di Ragusa Ibla si trasformano nuovamente in teatro d’eccezione per la settima edizione di “3drammi3 – festival ibleo della tragedia greca”, quest’anno dedicata ad un particolare viaggio “nei labirinti delle parole". Torna infatti dal 16 al 18 giugno 2022 la manifestazione organizzata dal Teatro Donnafugata. La kermesse sarà un contenitore poliedrico in cui, oltre alle rappresentazioni classiche, confluiranno reading e dibattiti.

Il programma comincia giovedì 16 alle ore 18.30 al Teatro Donnafugata e alle 20 al giardino e androne di Palazzo Arezzo, con il recital “Alla luce del mito” in cui lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani condurrà gli spettatori in un itinerario tra le leggende dell’antichità e il loro significato. Venerdì 17 alle 20.30 nel giardino del Circolo di Conversazione, i monologhi della “Quarta dimensione – viaggio intorno ai miti attraverso la penna di Ghiannis Ritsos” con musiche dal vivo. Sabato 18 alle 19 presso l’auditorium Santa Teresa, la conferenza “Teatro in… formazione”; e alle 20.30 nel cortile della Facoltà di Lingue e letterature straniere, lo spettacolo “Arianna nel Labirinto” di Manuel Giliberti.

“Ragusa Ibla è uno scenario splendido – commentano le direttrici artistiche, Vicky e Costanza DiQuattro - che trasmette quel concetto di agorà che fonda la comunità, una cornice naturale ideale per le più svariate manifestazioni" come accaduto, infatti, di recente per il Gran Ballo del Gattopardo. Gli appuntamenti sono gratuiti, ad esclusione dell’ultimo evento, ma bisogna prenotarsi sul sito web.