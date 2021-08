Trekking cittadino a Scicli il 13 agosto

Scicli - L’associazione Esplorambiente ripropone anche quest’anno il tradizionale trekking cittadino giunto ormai alla 15sima edizione che si terrà il 13 agosto.

Nell’ambito del programma delle manifestazioni estive a Scicli per la stagione 2021 "R#Estate a Scicli, Aria di Gioia 2021", Esplorambiente propone la tradizionale passeggiata alla scoperta degli angoli più inediti del centro urbano della città.

Il tracciato vuole far riscoprire all’escursionista alcuni angoli della Scicli antica, racchiusa tra le mura medievali e i tre colli che circondano la città, intervallati dalla Cava San Bartolomeo e dalla Cava Santa Maria La Nova. Quartieri storici, scalinate che si inerpicano per i colli, abbeveratoi, fontane, palazzi nobiliari, edicole votive, aggrottati, tombe, chiesette rupestri, ecc. sono alcune delle bellezze che si potranno ammirare lungo il cammino. L’evento sarà realizzato nel rispetto delle normative anticontagio da Covid-19 e pertanto a numero chiuso; è possibile prenotare al seguente link https://forms.gle/Hr9yjDdYMJuT8Kba9 Raduno alle ore 18.30 in piazza Italia presso la Chiesa Madre. La partecipazione all’escursione prevede una quota di partecipazione pari a € 8,00 ciascuno, gratis per bambini di età minore di 11 anni.

Consigli utili

Abbigliamento: scarpe da trekking o comunque comode, guanti, pantaloni resistenti, torcia, acqua da bere, mascherina, igienizzante mani.

Grado di difficoltà: medio-basso

Lunghezza percorso: 3 km circa

Durata: 3 ore

Per informazioni contattare:

cell.: 338 5698916; 333 8070559

E-Mail: esplorambiente@gmail.com