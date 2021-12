Trekking di Natale a Scicli

Scicli - L’associazione Esplorambiente il 26 dicembre prossimo invita a partecipare al 4° Trekking di Natale, un itinerario invernale che segue vie e vicoli particolari che ancora conservano i segni del nostro passato: basta chiudere gli occhi per vedere con la fantasia i uomini e donne di un'altra generazione immersi nella loro vita quotidiana, in gesti semplici da cui traspariva il senso di comunità. Attraverso il quartiere Bauso, via Sele, via Loreto, si percorreranno le particolari viuzze del quartiere di S. M. La Nova di fronte al lavatoio riscoprendo caratteristiche scalinate e storici portali, nonché punti panoramici con vedute mozzafiato della città e scorci inediti: tra questi il quartiere di Chiafura. Osservare da un'angolazione nuova la cupola di San Bartolomeo e il complesso della Croce sarà una delle meraviglie che in questo percorso l'Associazione vuole regalare, per un magico Natale in compagnia. Un'occasione sicuramente da non perdere, per conoscere le bellezze che Scicli offre all'attento osservatore.

Il raduno è previsto per le ore 8,30 di fronte la Chiesa Madre (P.za Italia). Munirsi di scarpe comode, bottiglietta d'acqua, giacca a vento, mascherina. Al momento del raduno sarà richiesto il green pass. Quota di partecipazione 5€, gratis i bambini sotto gli undici anni. Obbligatoria la preiscrizione, da effettuarsi entro le ore 24:00 del 24 dicembre al seguente link https://forms.gle/z1RTKWa1wTrkZeSh9

Per info ed iscrizione: Tel. 338 5698916 3338070559. Mail: esplorambiente@gmail.com. www.esplorambiente.it