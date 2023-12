Trekking di Natale alla necropoli del Catteto

Scicli - È la sesta volta che l’Associazione Esplorambiente propone un Trekking per il Natale a Scicli.

"Domenica 24 dicembre faremo oltre che un tuffo nel passato visitando la necropoli del Catteto anche un’immersione in un incantevole paesaggio, lungo il versante sinistro della Cava San Bartolomeo, costellato da carrubeti".

La necropoli tardo romana è ciò che rimane di uno dei tanti insediamenti presenti nel territorio sciclitano tra il IV-V secolo d.C., formata da tombe disposte in formae e in arcosoli situati lungo una balza rocciosa, dove è possibile vedere ancora tracce della risega e del cocciopesto per la lastra di copertura. L’area probabilmente dovette essere utilizzata anche in epoca preistorica, come attesta la presenza di selce e tracce di alcune tombe a grotticella artificiale poi rimaneggiate nelle epoche successive. Testimonianze greche invece sono state segnalate da rinvenimenti monetali nell’area. Grotte utilizzate per rifugiarsi durante la seconda guerra mondiale, piazzole militari, manufatti rurali ed uno storico nucleo di fabbricati contraddistinguono l’area, solcata dall’alveo della Cava ricolmo di ciottoli biancastri fluviali.

Il raduno è previsto per le ore 8,30 di fronte la chiesa Madre di Scicli (P.za Italia). Munirsi di scarpe da trekking o simili, giacca a vento, acqua e snack. Trasferimento in sito con auto propria. Rientro ore 13:00. Quota di partecipazione 5€, bambini di età inferiore a undici anni gratis. Grado di difficoltà medio. E’ gradita la preiscrizione da effettuare entro le ore 24,00 del 23 dicembre cliccando sul seguente link: https://forms.gle/X7AAPts68rbTogRb8 Per info: Tel. 338.5698916 Mail: esplorambiente@gmail.com