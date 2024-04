Trekking di primavera alla tomab del Principe

Scicli - Torna l’ormai tradizionale Trekking di Primavera dell’Associazione Esplorambiente previsto per domenica 5 maggio 2024. Questa volta il sito prescelto per l’escursione e la bellissima Cava d’Ispica una delle Cave iblee più intrise di storia. Il tratto interessato, interamente in territorio di Modica, va dal quartiere rupestre di Serrapero in contrada Baravitalla fino ai siti della Larderia e del Ginnasio gestiti dalla Soprintendenza di Ragusa. Di notevole imponenza la cosiddetta Tomba del Principe ma di notevole pregio anche la Grotta dei Santi, oratorio rupestre di epoca bizantina, ove sono presenti circa 30 affreschi raffiguranti Santi e Vescovi e la Grotta della Signora, grotta naturale probabilmente utilizzata come luogo di preghiera.

Visita pomeridiana al Mulino ad Acqua ed al Museo in grotte con annessa la Casa del mugnaio, testimonianza contadina del XVIII secolo. Infine ingresso alle Catacombe della Larderia e al Ginnasio probabilmente utilizzato come aula assembleare per la comunità. Appuntamento alle ore 8.30 presso Piazza Italia, Chiesa Madre a Scicli. Rientro alle 18:30. Si raccomanda il classico equipaggiamento da escursione giornaliera primaverile: scarponi da trekking o simili, cappello, giacca a vento, acqua e pranzo a sacco. Escursioni di difficoltà medio-bassa. Spostamento con auto propria. Per la partecipazione Vi invitiamo a prenotare al seguente link: https://forms.gle/fgGT4gj7KudHnqjHA Per info: Tel. 338.5698916 Mail: esplorambiente@gmail.com.