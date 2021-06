Tv, il sogno in affitto è a Noto. Stasera su Sky

Noto - Questa sera la città di Noto sarà protagonista della prima puntata della nuova stagione di "Un sogno in affitto", la trasmissione condotta da Paola Marella che va in onda su Sky e Now.

L'esperta del settore immobiliare è arrivata a Noto insieme con il campione di nuoto Filippo Magnini - che abbiamo avuto il piacere di ospitare nella nostra piscina comunale per qualche allenamento - per girare la puntata di questo interessante e divertente format televisivo: la conduttrice accompagna il protagonista della puntata alla scoperta di case da sogno e bellezze del territorio.

E Noto non poteva mancare tra le destinazioni del nostro Paese più amate dai turisti di tutto il mondo: da Venezia a Courmayeur, dalle Langhe al Lago di Garda, fino a due angoli incantevoli della Sicilia come Taormina e, appunto, la nostra città.

Appuntamento a stasera: ore 22:20, su Sky, canale 108.