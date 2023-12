Un calendario e un libro di Luigi Nifosì a Venezia e a Milano

Scicli - Un calendario e un libro di Luigi Nifosì saranno presentati nei prossimi giorni a Venezia e Milano.

A Venezia lunedì 11 dicembre presso la Biblioteca Nazionale Marciana (gioiello architettonico che incanta visitatori da ogni parte del mondo), sarà presentato il Calendario 2024 della Guardia Costiera Italiana; splendide immagini e storie di avamposti di sicurezza e legalità che raccontano l'impegno delle Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale, coi suoi 9000 chilometri di costa. Per il calendario 2024 i vertici della Guardia Costiera Nazionale hanno deciso di far raccontare la bellezza delle coste italiane a 12 fotografi (tanti quante le foto dei mesi rappresentati) selezionati tra i professionisti che nella loro esperienza fotografica avessero sintonia e feeling con il mondo del mare. Tra questi la scelta è caduta sul fotografo Luigi Nifosì: il fotografo sciclitano si è cimentato in una rappresentazione aerea della riserva di Vendicari.

A Milano Mercoledì 13 dicembre 2023, presso la "mitica" aula 211 dell'Università Statale di Milano, alle ore 16:30 sarà presentato il volume "I greci di Sicilia, le città" (Banca Agricola Popolare di Ragusa, Edizioni Abulafia). Dopo i saluti di Claudia Berra e Patrizia Piacentini, saranno Claudia Lambrugo e Clemente Marconi ad analizzare il tema trattato dal libro. Presenti oltre all'autore dei testi, l'archeologo Giovanni Distefano, Massimo Cultraro (decente universitario e membro del CNR) e l'autore della ricerca fotografica, Luigi Nifosì. La manifestazione è stata organizzata da Lorenzo Guardiano, egittologo e docente dell'Università meneghina, di origini ragusane.