Un convegno sulla Contea di Modica. A Ragusa, e Modica

Ragusa - “Sotto il segno dei Cabrera – La Contea di Modica nel Mediterraneo del XV Secolo”.

La Società Ragusana di Storia Patria si è intestata la organizzazione di un convegno in due giorni per indagare il periodo che vide i conti catalani governare il sud est siciliano. Un periodo storico ricco di spunti che gli storici, pur avendolo ampiamente studiato, hanno ancora tanto da scoprire. E non saranno poche le sorprese che emergeranno dalla due giorni iblea, per la autorevolezza degli studiosi coinvolti e per i temi affrontati. Organizzata dalla SRSP, presieduta da Carmelo Arezzo e con la guida scientifica di Giuseppe Barone, con la collaborazione dei Municipi di Ragusa, Modica e Pozzallo, l’Archivio di Stato di Ragusa, la Soprintendenza di Ragusa e il liceo Galilei-Campailla di Modica, il consesso si svolgerà venerdì 19 a Ragusa Ibla presso la Sala Falcone Borsellino, e il giorno dopo a Modica al Palazzo della Cultura.

Un intermezzo artistico arricchirà la due giorni voluta dalla Società Ragusana di Storia Patria: alle 20,30 di venerdì 19 gennaio, al Teatro Donnafugata di Ibla, andrà in scena “Bernardo Cabrera – Una vita Azarosa”, spettacolo scritto da Lucia Trombadore con la regia di Alessandro Romano, anche sul palco con Donatella Liotta, prodotto dal liceo Galilei-Campailla di Modica.

Nella stessa occasione il presidente della Società, Carmelo Arezzo, consegnerà la targa “Una vita per la Storia” a Francesco Garofalo, autore di numerosi articoli e di una ricca pubblicazione sul conte di Ragusa e Modica Bernardo Cabrera.