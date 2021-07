Un documentario sul monaco buddista Morishita a Comiso

Comiso - “Un faro nel buio del mondo” è il titolo del documentario che sarà proiettato domenica 4 luglio, inizio alle 21.00, presso il Cortile della Fondazione Bufalino, l’ingresso è gratuito. Il documentario è stato realizzato dal regista Matteo Arrigo e si avvale delle musiche di Maria Grazia Armaleo, a seguire l’evento “Outstave in Concerto”. La serata è stata promossa dall’Associazione Musicale Ritmo Live col patrocinio del Comune di Comiso e dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo.

“È un documentario dedicato alla presenza importante a Comiso del monaco buddista Gyosho Moroshita, cittadino onorario di Comiso dal dicembre del 2018 – ha commentato il sindaco Maria Rita Schembari -. In esso si ripercorrono i quarant’anni della presenza del reverendo Morishita a Comiso e, al contempo, mette in luce le bellezze di questa parte della Sicilia e del nostro territorio in particolare. Invito i miei concittadini e tutti coloro che lo desiderano ad essere presenti alla proiezione del documentario e al concerto degli Outstave che seguirà subito dopo”.