Un'escape room nel commissariato di Montalbano

Scicli - Ritorna l'Escape Room al Commissariato di Vigata.

Una delle attività di maggior successo proposto dalla cooperatica Agire è sicuramente l'escape game dedicato ai gialli di Andrea Camilleri ambientati nei veri set della fiction televisiva. Il commissariato di Vigata sarà "trasformato" nel set di un'escape room incentrata sulla trame del romanzo Le ali della sfinge”. Un appuntamento alla riscoperta dei protagonisti della serie più amata d’Italia in uno dei siti più amati dai suoi fan. Indizi da risolvere, misteri da sciogliere, prove da superare. Ci si calerà nei panni di veri investigatori, cercando di uscire dalle stanze in soli 55 minuti risolvendo enigmi e giochi di logica per scoprire il colpevole e uscire dalle stanze.

Il 12 agosto a partire dalle ore 20.00 si potrà partecipare al game. Il ticket per partecipare ha un costo di 10 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria. I posti sono limitati. Info e prenotazioni al 3518881474 o tramite email agirecooperativa@gmail.com.