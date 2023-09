Un festival barocco e neobarocco a Ragusa Ibla

Ragusa - Il festival “Barocco & Neobarocco a Ragusa Ibla” si terrà dal 21 al 24 settembre, per celebrare la bellezza dei Palazzi Barocchi di Ibla, Patrimonio dell’Umanità.

Saranno presentate opere d’arte ispirate al Barocco, tra cui design, pittura, fotografia e moda, con progetti realizzati da studenti di diverse Accademie. La designer Loredana Roccasalva curerà un’installazione multimediale nella ex Chiesa San Vincenzo Ferreri con a tema le trame dei tessuti e racconterà storie nascoste negli abiti, grazie anche ai contributi sonori di Antonio Giannone. A documentare la bellezza delle giacche barocche neobarocche ci sarà il lavoro di Simone Aprile, una narrazione del progetto che prende vita attraverso alcuni ritratti. L’interessante collaborazione tra l’architetto Roberto Semprini, ideatore e direttore artistico dell’evento “Barocco & Neobarocco,” e Loredana Roccasalva ha portato alla creazione di una riflessione affascinante che fonde moda e arte.

L'idea è di riportare in vita il tessuto denim, consentendogli di narrare storie antiche, di tessere le memorie della Sicilia e di rivivere vecchi ricordi. Le TR@ME tessute di jeans non sono solo capi d’abbigliamento, ma un ponte tra il passato e il presente, una dichiarazione di sostenibilità e un omaggio all’arte e alla tradizione siciliana. Nell’intrecciarsi dei fili, la robustezza del denim si fonde con la grazia di un tempo per creare pezzi unici, testimoni di un’arte che ha radici profonde nella cultura siciliana. Ogni pantalone o giacca riusati, tramite questo straordinario processo di rinascita tessile, diventano un veicolo di storia e identità che assumono un’impronta quasi pittorica e narrativa, rappresentando una reinterpretazione unica del Barocco.