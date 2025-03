Un giorno al museo a Modica a fine marzo

Modica - Sabato 29 e domenica 30 marzo, presso il Palazzo dei Mercedari di Modica, si terrà la manifestazione “Un giorno al Museo”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Modica, è organizzata dall’Istituto Comprensivo “Santa Marta Ciaceri”, dalla Fondazione Grimaldi e dal Comitato FAI “Abbi cura di Cava Ispica” con l’obiettivo di raccogliere firme a sostegno della candidatura del parco archeologico di Cava Ispica, attualmente al quarto posto in classifica, al censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano. Per l’occasione, gli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Santa Marta Ciaceri, grazie al prezioso sostegno della Dottoressa Grazia Dormiente, Direttrice onoraria del sito, guideranno i visitatori attraverso le botteghe del museo, raccontando la storia del sito e delle sue antiche attività artigianali. La Professoressa Dormiente, etnoantropologa e co- fondatrice dell’Associazione Culturale “S. A. Guastella” ha seguito i ragazzi nella preparazione dell’evento, offrendo loro un supporto fondamentale. Il Museo delle arti e tradizioni popolari “Serafino Amabile Guastella”, fondato dall’omonima Associazione Culturale nel 1978, ospita una preziosa esposizione di attrezzi originali, arredi e suppellettili legati ai mestieri artigianali della Contea di Modica, alcuni dei quali ormai in disuso: falegname, lattoniere, aggiusta-piatti, dolciere, sellaio, cordaio, cestaio, sarto, scalpellino, calzolaio, fabbro, carradore e mielaio. Inoltre, il museo offre una straordinaria ricostruzione di una tipica abitazione rurale, la massaria.

Le visite guidate gratuite, a cura degli studenti della scuola Santa Marta Ciaceri, si svolgeranno nei seguenti orari: • Mattina: dalle 10:00 alle 12:00 • Pomeriggio: dalle 16:00 alle 18:00.