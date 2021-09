Una mostra sulla fotografia d'altri tempi a Ragusa

Ragusa - Sono volti, sguardi, gesti, una smorfia di dubbio, una mano sul petto, una spilla a ornare un corpetto o un fermaglio a trattenere i capelli, ad essere immortalati per sempre in una fotografia antica da mano ignota, una memoria d'altri tempi tanto vivida da parlare ancora, un racconto per fotogrammi tanto potente da rievocare l'appartenenza ad una civiltà comune, familiare nei racconti dei nonni eppure - a guardare bene - distante un secolo e più; riconoscibile in alcuni scorci cittadini, nell'angolo di una piazza o nel profilo di un ponte in lontananza, eppure trasformato dall'incedere del tempo che aggiunge o sottrae qualcosa, comunque trasforma. Gli Iblei, i suoi abitanti, quelli ricchissimi e quelli poverissimi, il suo paesaggio rurale e poi urbano saranno al centro di una narrazione per immagini che avrà luogo giorno 2 ottobre 2021, alle ore 18:30, presso il Centro Commerciale Culturale sito in Via Matteotti, n.61, a Ragusa.

A prendere la parola saranno il Prof. Giuseppe Traina (Università di Catania) con un intervento su "Lo sguardo di Bufalino. Lo sguardo del fotografo", seguirà Tony Vasile (Società di Storia Patria di Santa Croce Camerina) con "I primi fotografi nella provincia iblea", concluderà il Dott. Saro Distefano (Giornalista e storico) con un contributo dal titolo "La memoria è un tesoro e lo storico ne è il custode", tale evento si avvale delpatrocinio del Comune di Ragusa e della collaborazione dell'Archivio degli iblei, che ha il mirabile pregio di aver avviato una sistematica raccolta di materiale fotografico di altissimo valore (insieme a saggi, documenti, interviste, album di famiglia) oggi assurto a preziosa testimonianza.