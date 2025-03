Una storia d'amore, il romanzo d'esordio della siracusana Federica Guarneri a Ragusa

Ragusa - Fa tappa a Ragusa il tour promozionale di “1999 THE DIARY. Una storia d'amore”, il romanzo d'esordio della siracusana Federica Guarneri pubblicato dalla casa editrice Coda di volpe (collana Amaranto, pp. 164, euro 16). L'appuntamento è per sabato 22 marzo alle 17 al Prima Classe in via Ercolano, 7. A dialogare con l'autrice sarà Erika Rotella. “1999 THE DIARY” narra la storia della quattordicenne Luce, figlia unica di due genitori amorevoli. Dal momento in cui mette piede per la prima volta in un liceo, la sua vita tranquilla viene stravolta da una serie di imprevedibili eventi. Minacciata da un misterioso stalker telefonico, inizia a indagare per scoprire la verità: la trova tra le pagine di un vecchio diario degli anni Novanta che la catapulta, insieme al lettore, all’interno di un varco temporale fatto di ricordi e nostalgia.