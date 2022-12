Scicli - Si intitola "Una vita in vacanza, destinazione Sicilia", la trasmissione di Italia Uno girata la scorsa settimana a Scicli. Mediaset ha comunicato che il nuovo format andrà in onda ogni sabato alle 13,45 su Italia Uno appunto. Si inizia sabato 3 dicembre. Non è ancora nota la data della puntata su Scicli, che comprenderà anche Noto e Modica.

Conducono Maddalena Corvaglia, il comico Scintilla, e, nella puntata del Val di Noto, il cantautore Giovanni Caccamo.