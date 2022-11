"Una vita per l'agricoltura e per l'ambiente", un libro di Michele Lonzi

Vittoria - Si intitola "Una vita per l'agricoltura e per l'ambiente" ed è l’ultimo libro di Michele Lonzi, siracusano di nascita e cittadino orario di Ragusa, uno tra gli agronomi siciliani più stimati e con una lunga carriera trascorsa alla Regione Siciliana. Per molti anni a capo degli Ispettorati provinciali agrari di Ragusa e Siracusa, è stato successivamente ai vertici dell’assessorato generale all’Agricoltura dove ha rivestito il ruolo di Comandante della Guardia Forestale e di Capo di Gabinetto.

Un lunga esperienza ai vertici della Regione che lo ha portato a scrivere diversi libri sulla materia, nell’ultimo dei quali ripercorrere le tappe dell'evoluzione, del pensiero e delle sensibilità che negli ultimi decenni hanno attraversato i comportamenti dell'uomo nei riguardi dell'ambiente e dell'agricoltura. Il libro sarà presentato venerdì 18 novembre, alle 17.30 a Vittoria al Chiostro delle Grazie di Vittoria.

A fare gli onori di casa il sindaco della città iblea, Francesco Aiello, che lo volle suo capo di Gabinetto quando Aiello rivestì la carica di assessore regionale all’Agricoltura.