Uto Ughi e Francesco Nicolosi al Teatro Bellini di Catania

Catania - Martedì 15 febbraio alle ore 20:30, gli immortali Uto Ughi e Francesco Nicolosi, tornano al Teatro Massimo Bellini.

Non un semplice appuntamento ma un vero e proprio evento, arricchito da un repertorio che vedrà protagonisti due celebri compositori, L. v. Beethoven di cui verra eseguita la sonata per violino e pianoforte n.5 in fa maggiore, op.24, La Primavera; e C. Franck. con la sonata per violino e pianoforte in la maggiore.­