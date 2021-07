Va in replica Il Contadino cerca moglie, col ragusano Emanuele

Ragusa - L'amore su discovery+ non va in vacanza. Lo sa bene Gabriele Corsi, attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman italiano, 50 anni il 29 luglio - esperto di questioni d'amore (dopo essere stato scelto dalla Rai e aver commentato insieme al paroliere Cristiano Malgioglio la finale dei record — ESC 2021, che ha visto trionfare i Maneskin), e le sue esperienze di successo targate Discovery con "Take Me Out" e "Primo Appuntamento", torna dal 30 luglio in esclusiva su discovery+ al comando come conduttore della nuova edizione de "Il Contadino cerca moglie".

Prodotto da Fremantle per Discovery Italia, il reality in otto puntate, rilasciate sulla piattaforma settimanalmente, segue l'evoluzione dei sentimenti di cinque contadini single provenienti da tutta Italia, che si metteranno in gioco con tre ragazze di città con l'obiettivo di trovare l'anima gemella. I cinque protagonisti sono: Emanuele, allevatore di bovini e asini, 30 anni, dalla provincia di Ragusa; Lorenzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, 35 anni, dalla provincia di Arezzo; Martino, allevatore di bovini e casaro, 39 anni, dalla provincia di Brescia; Marco, coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio, 44 anni, dalla provincia di Alessandria; Michele, allevatore di bovini e caprini allo stato brado, 21 anni, dalla provincia di Foggia. Nella prima puntata, ogni contadino incontrerà cinque pretendenti, scelte tra le moltissime che hanno risposto al loro appello in tv scrivendo loro una lettera. In un borgo medievale, i contadini arrivati da tutta Italia avranno modo di conoscere le ragazze per testare affinità e divergenze. Al termine di questi "speed date" ciascun contadino dovrà prendere la decisione definitiva e scegliere, fra le cinque candidate, le tre che si trasferiranno in fattoria per iniziare la convivenza.

Con il suo stile e la sua ironia, Gabriele ci guiderà in questo viaggio bucolico alla ricerca dell'amore. "Il contadino cerca moglie" è in arrivo in autunno in prima serata sul Nove.