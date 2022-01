Valentina Falbo in concerto nella Trinità presso palazzo Monelli

Ragusa - Una piacevole sorpresa ha accolto domenica mattina coloro che hanno deciso di approfittare della giornata fredda ma soleggiata per una passeggiata nelle vie del centro storico di Ragusa Ibla. Nella chiesa della SS. Trinità presso Palazzo Monelli si è svolto il concerto piano e voce della giovane cantante ragusana Valentina Falbo promosso da A.GI.MUS. Ragusa.

Accompagnata al pianoforte dal Maestro Gianluca Abbate, Valentina ha deliziato i passanti con un repertorio di brani celebri, da Halleluja di Leonard Cohen a Make you feel my love nella versione di Adele, passando per At last di Etta James e non dimenticando di omaggiare il grandissimo Lucio Dalla con una superba interpretazione di Caruso. Nonostante la giovane età, la cantante, allieva della Maestra Elvira Mazza dell’Accademia Gli Armonici di Modica, vanta al suo attivo già numerose esperienze in concorsi anche a livello nazionale con importanti riconoscimenti.