Vasco Rossi in concerto in Sicilia il 17 giugno 2022

Messina - Vasco Rossi torna a cantare a Messina. Lo ha annunciato l’assessore comunale allo Spettacolo, Francesco Gallo: “Vasco Rossi il 17 giugno 2022 tornerà a Messina, allo stadio "Franco Scoglio", per un atteso concerto live. Ora possiamo dire, senza timore di smentita, che la nostra città ha mantenuto il ruolo che le compete quale sede privilegiata di grandi eventi”.

Un importante evento dopo lo stop, con molte polemiche, degli anni scorsi, quando la città dello Stretto aveva perso le grandi manifestazioni musicali: “Messina sarà l’unica data del tour di Vasco nell’ambito di un vasto territorio che comprende la Sicilia e la Calabria – ha sottolineato Gallo -. Il lavoro di questi mesi, finalizzato a ricucire i rapporti con i produttori e promoter regionali e nazionali, è stato premiato. Ora è importante che tutta la città si organizzi al meglio per ospitare questo appuntamento e le decine di migliaia di fan di Vasco che arriveranno a Messina”.

"A quattro anni di distanza dal suo ultimo show siciliano nel 2018, che fece registrare il record assoluto di incassi nell’isola, VASCO ritorna a Messina il 17 giugno 2022. Inutile dire che sarà l’Evento per eccellenza della prossima stagione, con la oramai usuale corsa per accaparrarsi uno dei 40mila tagliandi disponibili - scrive l'organizzazione - Un rito che, oramai da quasi 20 anni, si perpetua ad ogni concerto del Blasco nazionale, che colleziona record su record: il numero uno assoluto, senza rivali, dei palcoscenici italiani e con pochi rivali nel mondo! Il tour di VASCO farà il suo debutto a Trento il 20 maggio con un Evento speciale che inaugurerà un nuovo spazio concerti da 100 mila persone, e si concluderà allo Stadio Olimpico di Torino il 30 giugno, dopo aver toccato le località già sold-out di Milano, Imola, Firenze e Roma e gli Stadi di Napoli, Messina, Bari e Ancona. Con lui sul palco i musicisti che hanno contribuito negli anni a fare di lui una leggenda! Un concerto che si metterà alle spalle due anni di restrizioni dovute al COVID per un vero e assoluto ritorno alla normalità. Lo Stadio San Filippo, dopo le trascuratezze di questi ultimi anni, è già stato oggetto da parte del Comune di Messina dei necessari lavori di manutenzione per le partite di Calcio, mentre entro la prossima Primavera verranno effettuati tutti gli ulteriori interventi necessari per la completa capienza della struttura". La prevendita dei biglietti per VASCO 2022 a Messina avrà inizio il prossimo 15 ottobre in tutti i punti fisici autorizzati dei Circuiti: Lo Stadio di Messina verrà suddiviso in 7 settori, con i prezzi che, per venire incontro alle richieste del pubblico, rimarranno gli stessi del 2018: si va dai 92 euro della Tribuna Gold e Prato Gold ai 46 euro delle tribune non numerate.