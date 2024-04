Vauro a Ragusa

Ragusa - La lista Pace terra e dignità percorre l’ultimo miglio in Sicilia e chiama a raccolta tutti i ragusani e siracusani per metterci la firma. Questi gli appuntamenti: Vauro e Fiammetta Cucurnia sabato 27 aprile a Ragusa in Piazza San Giovanni ore 18 e a Modica in Piazza Hemingway ore 20. Dalle 17 ci sarà il banchetto per la raccolta firme. Sempre domenica 28 aprile a Vittoria in Piazza del Popolo alle ore 19 parleranno Vauro e Fiammetta Cucurnia.