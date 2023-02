Viaggio per orchestra elettronica di Salvo Scucces stasera a Modica

Modica - “Viaggio per orchestra elettronica” è il titolo dell’evento live di Salvo Scucces che si terrà questa sera presso il Nuovo cineteatro Aurora di Modica a partire dalle 21:00. Ad accompagnare il polistrumentista e produttore modicano sarà Andrea Campo del collettivo artistico Pixel Shapes di Ragusa, che con suggestioni visuali tradurrà i suoni in immagini. L’evento è inserito nella rassegna “Jazz Convivio Factory” organizzato dall’omonima etichetta in collaborazione con Isulafactory e Cineteatro Aurora di Modica.

Il live sarà aperto dal DJ Set del producer e musicista Andrea Agosta, fresco di pubblicazione dell’Ep Worship il 2 dicembre scorso su etichetta Isulafactory, che ha preparato per l’evento una specifica selezione musicale, spaziando dall’IDM al Jazz contemporaneo.

Per info e prenotazione ci si può rivolgere al Cineteatro Aurora tel. 3318337809 - www.isulafactory.it.