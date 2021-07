Vicoli & Sapori Short Edition 2021

PALAZZOLO ACREIDE 15-07-2021 - Anche quest’anno Vicoli&Sapori torna tra la sua gente e, ancora una volta, lo fa con una short edition. La pandemia da Covid 19 ha fatto sentire i suoi effetti anche in questo 2021 ma nonostante tutto il desiderio di stare insieme e condividere la buona cucina sotto l’aria frizzantina dell’estate a Palazzolo Acreide è forte.

La ripartenza per i sette ristoratori dell’associazione non può che non essere dalle proprie radici, da quel seme che ha generato un gruppo talmente coeso che, a sei anni della prima edizione dell’omonima manifestazione, continua ad avere tanta voglia di mettersi in gioco, emozionandosi dinanzi alla bellezza del suo borgo.

È il seme dell’amicizia, della condivisione di tanti piccoli e grandi valori. Vicoli&Sapori riparte dalla sua vera essenza, da quell’essere unici nella diversità e la racconterà in un’edizione short con una cena in programma il prossimo 28 luglio nella splendida location di Tenuta San Marco (Noto).

“Ripartiamo da noi – commenta il presidente dell’associazione, Paolo Didomenico – da quel seme di amicizia che ha generato un gruppo affiatato e che nonostante gli anni e le difficoltà vissute dal mondo della ristorazione a causa della pandemia continua a mettere tanta passione in ciò che fa. Anche quest’anno, abbiamo pensato ad una edizione short in attesa di poter riproporre l’evento a cui tanti sono affezionati, tra i vicoli di Palazzolo Acreide. Durante la serata del 28 luglio, vi racconteremo un po’ di noi e lo faremo attraverso i nostri piatti. Ma non solo. Ricorderemo insieme un carissimo amico di Vicoli&Sapori ossia il maestro Pippo Pirruccio, scomparso di recente. Lo faremo con alcuni rappresentanti dell’associazione Duciezio di cui il maestro Pirruccio faceva parte e saranno proprio loro a firmare il dolce della serata”.

Il menu della serata

Sette portate tante quanti sono i ristoratori dell’associazione saranno proposte nel corso della cena

in abbinamento ai vini delle cantine del territorio.

Benvenuto: Salumi dell’azienda agricola Musso

Antipasti: Vitello ibleo affumicato alla “niebbita” con grattugiata di caciocavallo - Roast beef su Russello e cipolla di Giarratana - Arancino di agnello e zucchine senza riso su fonduta di Ragusano

Primi: Chicchi di riso con perle dei Monti Iblei e diamanti di mare - Matrimonio d’estate

Secondo: Salsiccia 3.0

Il Dolce sarà a cura dell’Associazione Duciezio in onore di Pippo Pirruccio